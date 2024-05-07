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Новости

07 мая, 23:30

Происшествия

Новости регионов: зерносушилка сгорела в Белгородской области

Новости регионов: зерносушилка сгорела в Белгородской области

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Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске

В Белгородской области сгорела зерносушилка. Пожар распространился более чем на тысячу квадратных метров. Тушить пламя приехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. За два часа им удалось локализовать пожар. По данным МЧС РФ, никто не пострадал.

В Краснодарском крае двоих человек сбило колесо от "КамАЗа". Авария произошла в Абрау-Дюрсо. Как выяснилось, одно из колес грузовика взорвалось, а второе отлетело, покатилось со спуска и на скорости сбило мужчину и женщину, которые садились в машину. От удара пострадавшая упала, ее доставили в больницу с серьезными травмами. Мужчина же отделался несколькими ушибами.

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса. Мужчина приехал из Иркутска и вместе с организованной группой смог подняться на высоту 5 тысяч метров. Но затем у него началась горная болезнь. На место отправилась бригада МЧС РФ из четырех человек. Мужчину перевезли на поляну Азау и передали медикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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