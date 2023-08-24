Минимум 9 человек пострадали после схода оползня на Мертвом море

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Как минимум девять человек, в том числе дети, пострадали после схода оползня в одном из заповедников на Мертвом море в Израиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля.

По информации СМИ, есть один погибший. Спасательная операция продолжается. Как уточняют медики, пятилетний ребенок находится в критическом состоянии. В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об отправке на помощь пострадавшим спасательных вертолетов.

Отмечается, что инцидент произошел в заповеднике Нахаль Давид рядом с поселком Эйн-Геди. Он является популярным местом среди туристов и местных жителей, потому что оттуда начинаются маршруты, где можно увидеть горные ручьи, водопады, представителей местной фауны и красивые виды.

Ранее оползень произошел на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача. Он повредил дороги, мосты, туристическую инфраструктуру, гостиницу "Сансет Шови".

По последними данным, из-за стихии погибли 27 человек. В частности, россиянка Ксения Тричева. Тело девушки в сопровождении ее матери доставили в аэропорт Минеральных Вод, откуда далее прямым рейсом перевезли в Пермь.

Оползни сошли в южном регионе Перу