Тело погибшей при сходе оползня в Грузии россиянки доставили в Пермь

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Тело россиянки Ксении Тричевой, которая погибла при сходе оползня на курорте Шови в Грузии, доставили в Пермь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Тело Ксении Тричевой в сопровождении ее матери было доставлено в аэропорт Минеральных Вод, откуда далее прямым рейсом перевезено в родной город погибшей – Пермь", – отмечается в сообщении.

Оползень в Шови сошел 3 августа. Природная стихия унесла жизни 26 человек. Оползень повредил дороги, мосты, туристическую инфраструктуру, гостиницу "Сансет Шови".

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования каталикосу-патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на горном курорте Шови.

По предварительным данным специалистов, на курорт сошло более 5 млн кубометров земли. 7 августа в республике был объявлен днем траура.

Россиянка погибла во время оползня в Грузии