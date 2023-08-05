Спасатели нашли тело 17-го погибшего на месте схода оползня в Шови

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Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте схода оползня в районе грузинского курорта Шови. Общее число погибших достигло 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

"Подтверждаю, спасатели нашли тело еще одного человека. Общее число погибших составляет 17", – сказал сотрудник пресс-службы.

Оползень в грузинском курорте Шови сошел 3 августа. В результате оказались повреждены мосты и дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют 4 вертолета и 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени с места происшествия удалось эвакуировать 210 человек.

До 20 человек все еще разыскиваются. 7 августа в Грузии объявлено днем траура.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Шови. Он обратился к каталикосу-патриарху всея Грузии Илии II и выразил надежду, что поисково-спасательные работы будут в скором времени успешно завершены и принесут добрые вести всем, кто переживает о судьбе своих близких.