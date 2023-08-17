Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 27

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Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщает ТАСС. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до 27.

Среди погибших есть гражданка России. Ведутся поиски еще шести человек.

Ранее тело россиянки Ксении Тричевой, которая погибла при сходе оползня, в сопровождении ее матери доставили в аэропорт Минеральных Вод, откуда далее прямым рейсом перевезли в Пермь.

Оползень в Шови сошел 3 августа. Оползень повредил дороги, мосты, туристическую инфраструктуру, гостиницу "Сансет Шови".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования каталикосу-патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на горном курорте Шови.

По предварительным данным специалистов, на курорт сошло более 5 млн кубометров земли. 7 августа в республике был объявлен днем траура.

Россиянка погибла во время оползня в Грузии