Собянин: завершилось строительство школы на 1100 мест в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство школы на 1100 мест в Коммунарке подошло к концу, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"В здании на Новомихайловском шоссе, 1А будут учиться дети с 1 по 11 класс. Для них оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека, зоны для самостоятельных занятий", – рассказал мэр столицы.



Глава города также подчеркнул, что все помещения в школе полностью адаптированы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.



Также, по словам градоначальника, рядом с образовательным учреждением расположены места для отдыха и площадка с навесами для сбора школьников.



"Уверен, новая школа станет вторым домом для детей одного из самых активно развивающихся районов столицы. Они будут учиться с радостью, комфортом и в безопасности", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о строительстве нового детсада на 150 мест в районе Внуково. Площадь здания превысит 3 тысячи квадратных метров. В нем появится шесть групп, медблок, физкультурный и музыкальный залы. Завершение строительных работ запланировано на следующий год.