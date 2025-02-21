Более 1,5 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2024 году

Москва отметила пять лет программы раздельного накопления отходов. За прошедший год удалось собрать более 1,5 миллиона тонн вторсырья. В рейтинге Российского экологического оператора столица с Подмосковьем заняла первое место, что произошло уже в третий раз.

Для удобства москвичей в городе создана доступная инфраструктура, а возле каждого дома установлены два типа контейнеров. Синие предназначены для металла, бумаги, пластика и стекла, а серые – для органических отходов и средств личной гигиены.

Современные комплексы переработки отходов разделяют вторсырье на более чем 40 компонентов. В прошлом году в городе появился новый проект – сеть экоточек для сбора различных видов отходов.

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