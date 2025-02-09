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09 февраля, 16:15

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Собянин: в 2024 году москвичи собрали 1,65 млн тонн вторсырья

Собянин: в 2024 году москвичи собрали 1,65 млн тонн вторсырья

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Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось 5 лет. В 2024 году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, число москвичей, разделяющих мусор, постоянно растет. Сортировка на два бака для многих вошла в привычку. Это стало возможным в том числе из-за активной информационной работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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