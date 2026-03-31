31 марта, 08:21

Общество

Электронная медицинская карта стала одним из важнейших цифровых сервисов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 2020 года москвичи получили доступ более чем к 11 миллионов ЭМК. У горожан, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, доступ к сервису появляется автоматически, отметила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

Она уточнила, что пользователям со стандартной учетной записью для получения доступа к ЭМК необходимо перейти в услугу "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" на mos.ru, нажать кнопку "Получить услугу" и следовать инструкции на экране. Обработка запроса займет до 5 дней.

В мае прошлого года у пользователей ЭМК появилась возможность оформить заказ на получение питания на молочной кухне. Граждане также могут делать это через приложение "ЕМИАС.ИНФО".

С сентября 2025 года при наличии всех необходимых результатов исследований в электронной медкарте можно заказать медицинские справки. Пользователю нужно выбрать вид справки и отправить заявку. По готовности документ появится в соответствующем разделе.

В настоящее время доступен онлайн-заказ 11 справок, включая карты и сертификаты о профилактических прививках, справки от отсутствии контактов с инфекционными больными и другие.

Более того, в 2025-м у горожан появилась возможность вносить показатели здоровья в ЭМК голосом с помощью ИИ-ассистента Алисы. Это делает ведение дневника здоровья более удобным.

В прошлом году в ЭМК добавили функцию, с помощью которой женщины могут ознакомиться с протоколами решений врачебных комиссий о проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Врачи, в свою очередь, получают полную картину истории болезни в одном окне.

В электронной медкарте также можно посмотреть результаты кардиотокографии, помогающей провести диагностику состояния плода, оценить характер его сердцебиения и оперативно выявить признаки нехватки кислорода.

Для родителей новорожденных, которые находятся в реанимации или отделениях больниц, роддомов и перинатальных центров, в ЭМК доступна круглосуточная видеотрансляция, благодаря которой москвичи могут наблюдать за своим ребенком дистанционно.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что в ЭМК также есть результаты анализов и исследований, в том числе медицинские снимки. Там же можно найти протоколы осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи и другое.

Пользователи ЭМК могут самостоятельно добавлять или скачивать медицинские документы, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе. Доступ к электронной медкарте открыт для москвичей старше 15 лет, имеющих полис обязательного медицинского страхования. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на mos.ru.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут скачать выписку о полисе ОМС в приложении "ЕМИАС.ИНФО". В документе содержится номер выписки, ФИО владельца, название страховой компании, регион страхования и штрихкод для считывания.

Популярность электронной медкарты в Москве выросла в 1,5 раза

Читайте также


медицинаобществотехнологиигород

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

