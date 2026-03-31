Силы ПВО нейтрализовали 92 украинских БПЛА над территорией России в ночь на 31 марта

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 92 украинских беспилотника в ночь на вторник, 31 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над несколькими областями страны. В частности, прилеты наблюдались в Брянской, Белгородской, Ленинградской и Курской областях.

Вместе с тем попытки атаки были пресечены в Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областях и в Московском регионе.

Во время прилета вражеских летательных аппаратов в Ленинградской области пострадали три человека, в том числе двое детей. Как уточнял губернатор Александр Дрозденко, всех госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Тем не менее в настоящее время отражение атаки на регион продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах. Всего там было сбито 38 БПЛА.