В предпрофессиональных классах московских школ начнут готовить будущих психологов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столичных предпрофессиональных классах начнут готовить будущих психологов широкого профиля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы приняли решение расширить психолого-педагогическое направление в предпрофессиональных классах благодаря новому партнерству с психологическими факультетами ведущих вузов страны. В их числе МГУ имени М. В. Ломоносова и Первый МГМУ имени И. М. Сеченова. Это позволит школьникам в течение двух лет обучения в предпрофессиональном классе познакомиться с широким спектром профессий, включая клиническую и бизнес-психологию, а также логопедию и дефектологию", – рассказала вице-мэр.

Партнерами проекта стали 13 университетов, в том числе Высшая школа экономики, Московский институт психоанализа и РАНХиГС. Школьники смогут работать в лабораториях, изучать когнитивные исследования и наблюдать за практикой специалистов.

Поступить в такие классы можно после 9-го года школьного обучения. Для этого нужно сдать ОГЭ по биологии не ниже чем на четверку, а средний балл экзаменов должен быть не ниже этого уровня. Предпрофессиональные классы уже работают более чем в 70% московских школ, в них обучается свыше 40% старшеклассников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 4 года интерес детей к естественно-научной вертикали в столичных школах вырос в 2 раза. К настоящему моменту естественно-научные классы открыты в 50% образовательных учреждений Москвы. В них обучаются 15 тысяч детей.