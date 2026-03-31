Продюсер Рудковская: концерты BTS в РФ в ближайшее время маловероятны

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала маловероятным и нереалистичным проведение концертов южнокорейской группы BTS в России в ближайшее время. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

Тем не менее Рудковская обратила внимание на большое количество поклонников к-pop в стране, которые, как она считает, гарантируют высокий спрос на выступления.

"Я думаю, что у них однозначно был бы солд-аут", – добавила она.

В конце марта BTS вышли на сцену впервые после длительного перерыва, а также выпустили новый альбом. Пластинка стала первым полноформатным релизом группы с 2019 года.

В апреле бойз-бенд отправится в мировое турне с новыми и старыми композициями. У группы запланировано более 80 выступлений. К настоящему моменту на концерты в Северной Америке, Европе и Великобритании уже продано не менее 2,4 миллиона билетов.