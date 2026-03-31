31 марта, 07:56Транспорт
Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта временно не работает
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта временно приостановил работу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что на данный момент электросуда следуют до причала "Сердце столицы". Пассажиров призвали планировать поездку заранее.
Ранее стало известно, что 8 электросудов проекта "Москва 1.0" спустят на воду уже в этом году. Производить и обслуживать их будет Московская верфь в Нагатинском Затоне.
Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое начнет курсировать по одноименному маршруту.
