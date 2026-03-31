До 19 градусов тепла ожидается в столице 31 марта

Температура воздуха в Москве во вторник, 31 марта, составит от 17 до 19 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в Москве до конца этой недели будет до 19 градусов тепла. В середине недели до столичного региона дойдет "размытая циклоническая депрессия" от каспийского циклона.

При этом со среды, 1 апреля, ожидается увеличение облачности и большая вероятность дождя. Синоптик отметил, что осадков в Подмосковье не было уже больше трех недель.