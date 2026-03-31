31 марта, 09:00

Политика

В школьную программу добавят новые патриотические песни современных исполнителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Перечень патриотических песен современных исполнителей, который изучают школьники на уроках музыки, планируют расширить. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, работа над обновлением песенника будет проходить при участии экспертов и родительского сообщества. Речь идет о программе, которая действует с 1 сентября 2025 года. Тогда в школьный курс для учеников с 1-го по 8-й класс включили 37 современных патриотических композиций.

Как отметил парламентарий, нововведение уже показало свою востребованность.

"Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения в программу сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее", – заявил он.

Расширение списка, по словам Колунова, должно одновременно усилить патриотическое воспитание и повысить интерес школьников к отечественной музыке и современным исполнителям.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году сеть столичных спортивно-патриотических лагерей будет расширена. В прошлом году уже были открыты 3 таких лагеря, но в 2026-м появятся сразу 7 новых лагерей, названных в честь выдающихся маршалов и полководцев.

Таким образом, всего их станет 10. Они получат названия: "Жуков", "Конев", "Рокоссовский", "Василевский", "Суворов", "Нахимов", "Багратион", "Чуйков", "Ушаков" и "Кутузов".

