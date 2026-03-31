Рекорд температуры воздуха может быть побит в Москве 31 марта

Очередной температурный рекорд может быть побит в Москве во вторник, 31 марта. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Эксперт напомнила, что 31 марта в столице было очень теплым в 2007 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 17,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в этот вторник температура ожидается 17–19 градусов в Москве и 14–19 градусов в Подмосковье. Поэтому есть вероятность, что новый рекорд зафиксируют именно в этот день.

Макарова добавила, что два последних дня марта в этом году могут стать самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.

Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, текущий март в столице начал опережать рекордный температурный режим 2007 года. В частности, среднемесячная температура воздуха в городе достигла 4,5 градуса. Таким образом, март 2026 года может сохранить позицию самого теплого в истории, учитывая погоду в оставшиеся дни месяца.