31 марта, 07:20

Общество

Рекорд температуры воздуха может быть побит в Москве 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Очередной температурный рекорд может быть побит в Москве во вторник, 31 марта. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Эксперт напомнила, что 31 марта в столице было очень теплым в 2007 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 17,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в этот вторник температура ожидается 17–19 градусов в Москве и 14–19 градусов в Подмосковье. Поэтому есть вероятность, что новый рекорд зафиксируют именно в этот день.

Макарова добавила, что два последних дня марта в этом году могут стать самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.

Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, текущий март в столице начал опережать рекордный температурный режим 2007 года. В частности, среднемесячная температура воздуха в городе достигла 4,5 градуса. Таким образом, март 2026 года может сохранить позицию самого теплого в истории, учитывая погоду в оставшиеся дни месяца.

Март 2026 года в Москве станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

