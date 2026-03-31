31 марта, 04:37

Политика

Путин планирует провести встречу с Памфиловой

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин намерен в ближайшие дни провести встречу с Эллой Памфиловой, которая была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, планирует", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Памфилова была переизбрана на третий срок полномочий председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Решение о переизбрании на следующие 5 лет принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Памфилов является главой Центризбиркома с 2016 года. До нее председателями комиссии по два срока были Александр Вешняков и Владимир Чуров.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

