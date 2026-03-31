Путин планирует провести встречу с Памфиловой

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин намерен в ближайшие дни провести встречу с Эллой Памфиловой, которая была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, планирует", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Памфилова была переизбрана на третий срок полномочий председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Решение о переизбрании на следующие 5 лет принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Памфилов является главой Центризбиркома с 2016 года. До нее председателями комиссии по два срока были Александр Вешняков и Владимир Чуров.