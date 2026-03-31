02:25Транспорт
Работа аэропорта Шереметьево ведется во взаимодействии с уполномоченными органами
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что авиагавань продолжает работу в штатном режиме, но с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта, согласовывая все операции с уполномоченными структурами.
В Росавиации добавили, что расписание рейсов может корректироваться. Актуальную информацию о статусе вылетов и прилетов рекомендуется отслеживать на онлайн-табло аэропорта.
В середине марта сообщалось, что в американских аэропортах образовался хаос после приостановки работы министерства внутренней безопасности. С момента начала частичного шатдауна в стране уволились более 400 сотрудников администрации транспортной безопасности.