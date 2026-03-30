30 марта, 20:53

Тульский губернатор раскритиковал чиновников за сон и разговоры на работе

Фото: МАХ/"Дмитрий Миляев"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев раскритиковал глав муниципальных образований за несоблюдение рабочей дисциплины. В ходе оперативного совещания правительства глава региона пообещал принять меры.

"Я даже не знаю, что лучше: (глава администрации Щекинского района Александр. – Прим.ред) Гамбург, разговаривающий по телефону, или (представитель от Чернского района. – Прим. ред), который спит", – сказал Миляев.

В ответ на это министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев сообщил, что уже сделал замечание Гамбургу и пообещал провести беседы.

Миляев, в свою очередь, отметил, что те, кто спит на рабочем месте, вероятно, зря занимают свои места. Он также пригрозил принять меры в случае, если еще раз увидит спящего на работе чиновника.

"Если вам скучно, неинтересно либо еще какие соображения у вас есть на эту тему, коллеги, выберите для себя другой карьерный трек", – предложил Миляев.

В феврале губернатор Курской области Александр Хинштейн отчитал мэра Курска Евгения Маслова за неубранные от снега улицы. Глава региона отметил, что в городе были выявлены более 100 улиц, по которым невозможно ходить.

Маслов в ответ заявил, что признает критику и приносит извинения жителям. Он также пообещал исправить ситуацию и работать с подрядчиками. Однако Хинштейн счел, что мэр "расписывается в собственной беспомощности".

