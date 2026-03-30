30 марта, 21:02

Происшествия

Режим ЧС введен в 8 муниципалитетах Дагестана из-за непогоды

Фото: МАХ/"МЧС Дагестана"

Власти Дагестана объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 8 муниципалитетах республики в связи с последствиями непогоды. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Сергея Меликова.

Согласно его указу, режим ЧС был введен в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.

Как уточнила пресс-служба, наиболее сложная обстановка наблюдается в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. Там задействованы руководители органов власти и представители коммунальных служб.

Специалисты круглосуточно устраняют последствия непогоды, а в некоторых муниципалитетах установлены пункты временного размещения и организован подвоз питьевой воды.

О наводнениях в Дагестане из-за непогоды стало известно 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за стихии произошли массовые отключения электричества и воды. По последним данным, подача электроэнергии восстановлена для 70% пострадавших от стихии жителей республики.

Всего, по информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей. За последние сутки от воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков дорог. Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог.

