30 марта, 20:28

Фигуристка Петросян рассказала, что потеряла ключи от квартиры и паспорт в Милане

Фото: РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что во время поездки на Олимпийские игры в Милан потеряла ключи от квартиры и паспорт. О том, как это случилось, спортсменка поделилась на шоу ALEKO In my bag.

По ее словам, пропажу она обнаружила, когда покидала Милан. Ключей не оказалось ни в сумке, ни в чемодане. Спортсменка отметила, что в итоге осталась без возможности попасть домой, но сейчас уже сделала новые ключи.

"Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала я его, нужен был он мне когда-то. Исчез и исчез", – сказала девушка.

Петросян вместе с Петром Гуменником была допущена к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Фигуристы заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.

Ранее депутаты партии "Новые люди" обратились с инициативой освободить россиян от уплаты штрафов за случайное повреждение или утрату паспорта РФ. Предложение было направлено на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По мнению чиновников, нововведения позволят не только обеспечить принцип справедливости и снизить финансовую нагрузку на граждан, но также устранить избыточность административных мер.

