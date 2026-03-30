Съемки сериала "Лара Крофт" остановили из-за травмы у актрисы Софи Тернер

Съемки нового сериала "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" остановили из-за травмы у актрисы Софи Тернер, которая играет главную роль. Об этом сообщает издание Independent.

При этом ее травму врачи назвали незначительной. По словам представителя Amazon MGM Studios, студия ждет возобновления съемок в ближайшее время.

Однако неизвестно, когда и при каких обстоятельствах пострадала актриса.

Тернер исполняет в сериале археолога и искательницу приключений Лару Крофт. Режиссером картины стала Фиби Уоллер-Бридж.

В прошлом году во время подготовки к роли у актрисы начались проблемы со спиной после тренировок по 8 часов в сутки 5 дней в неделю.

"Я поняла, что гораздо легче нарастить мышечную массу, если вы занимались спортом раньше в своей жизни, но у меня ничего такого не было. Так что у меня ушли месяцы на то, чтобы привести себя в хорошую форму", – отметила Тернер.

В сериале также примут участие Сигурни Уивер, Селия Имри и Джейсон Айзекс.

Ранее звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк получила травму ребра во время съемок постельной сцены в сериале "Пони" о шпионках в СССР. Артистка рассказала, что травмировалась из-за интенсивных поцелуев с несколькими партнерами. У нее сместилось ребро.

