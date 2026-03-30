На мобильных телефонах обнаружили смертельно опасные бактерии

На поверхностях мобильных телефонов могут сохраняться не только привычные микробы, но и клинически значимые патогенные штаммы, способные привести к сепсису. Такой вывод сделали ученые кафедры микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России.

Среди патогенов были выявлены золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Последняя считается одной из наиболее опасных бактерий, так как способна приводить к тяжелым инфекционным заболеваниям, включая пневмонию с летальным исходом, объяснила заведующая кафедрой, доктор медицинских наук Ирина Степаненко.

Отмечается, что бактерии попадают на поверхности гаджетов из-за повседневных привычек. Например, через рукопожатия, прикосновения к дверным ручкам, а также воздушно-капельным путем. На мобильных устройствах микроорганизмы могут существовать в течение нескольких суток, особенно активно скапливаясь в труднодоступных местах, таких как щели между корпусом телефона и чехлом.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать гаджеты спиртосодержащими салфетками или антисептиками как минимум дважды в день. Также ученые подчеркнули важность тщательного мытья рук – не только перед едой, но и после любого контакта с людьми и потенциально загрязненными поверхностями.

Ранее исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН нашли в морской бактерии вещество, которое снижает воспаление и может стать основой новых лекарств против сепсиса. Специалистам удалось выделить молекулу липоолигосахарид, которая обладает выраженным противовоспалительным эффектом.

В институте пояснили, что эта молекула действует противоположно токсичным соединениям, которые обычно содержатся в болезнетворных микробах. Вместо запуска агрессивного иммунного ответа она работает как природный "тормоз" иммунной системы.