Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений воздушного пространства

Временные ограничения введены в воздушном пространстве Домодедово, аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Возможны корректировки в расписании, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, в Росавиации сообщили, что аэропорт Шереметьево также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом авиагавань продолжает работу в штатном режиме, но с учетом временных ограничений.