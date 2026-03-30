30 марта, 23:54

Общество

Росздравнадзор сообщил об обеспечении льготных категорий граждан лекарствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бюджетные средства, направленные на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, были полностью доведены из федерального бюджета до субъектов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Отмечается, что поставщики поставляют медикаменты в регионы в соответствии с условиями госконтрактов.

По данным Росздравнадзора, запасы лекарств по субъектам РФ по федеральной льготе составляют девять месяцев, а по региональной – пять месяцев. Производство и поставки препаратов на рынок остаются стабильными.

Ранее Минпромторг сообщил, что российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии. По данным на конец марта текущего года, в ведомстве предоставлена информация о 359 сериях лекарственных средств. В целом в государственном реестре лекарств есть сведения о 407 средствах, которые соответствуют 23 международным наименованиям из группы антигистаминных средств и препаратов для лечения зуда.

Однако лишь 4 лекарства из перечня входят в перечень жизненно необходимых важнейших препаратов. По ним на территории России обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, уверены в министерстве.

