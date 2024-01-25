Путин заявил о росте интереса к высшему образованию в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Владимир Путин на встрече со студентами Калининградской области в БФУ имени Иммануила Канта.

"Где-то лет 10 назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование. Сейчас семьдесят с лишним", – сказал президент РФ.

Также российский лидер отметил кратно выросшее число родителей, которые также считают необходимым получение высшего образования своим ребенком. В советское время это желание было очень высоким, вспомнил президент.

"Это было как бы общим настроем в обществе", – сказал Путин, вспомнив стремление своих родителей создать необходимые условия для получения высшего образования.

Совсем недавно, по его словам, было трудно представить человека, которого называют рабочим, который бы управлял сложным станком или занимался вещами из сферы фармацевтики или химической промышленности. Но сейчас это становится нормой.

"Если у человека имеется высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает. Хотя по отдельным направлениям деятельности, по рабочим профессиям уровень заработной платы достаточно высокий", – напомнил он.

Путин указал, что государство способствует желаниям людей и помогает им в этом. В частности, власти постоянно увеличивают количество бюджетных мест в высших образовательных учреждениях, сказал он.

До этого российский лидер опроверг появление разницы между новыми и бакалаврскими дипломами после полного перехода на обновленную систему образования в стране. Однако размер президентских стипендий в РФ увеличат до 30 тысяч рублей, сказал Путин.

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