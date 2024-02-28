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28 февраля, 12:45

Технологии

"Техно": как работают умные перекрестки в Москве

"Техно": как работают умные перекрестки в Москве

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Умных перекрестков в столице станет еще больше. Пока в городе сделано около 600 таких объектов.

Принцип работы таких перекрестков заключается в том, что в дорожное полотно закладываются индуктивные петли. Они в реальном времени анализируют ситуацию на дороге и корректируют работу светофоров.

Максим Ефимцев протестирует работу нового умного перекрестка. Подробности – в программе "Техно".

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