28 февраля, 12:45Технологии
"Техно": как работают умные перекрестки в Москве
Умных перекрестков в столице станет еще больше. Пока в городе сделано около 600 таких объектов.
Принцип работы таких перекрестков заключается в том, что в дорожное полотно закладываются индуктивные петли. Они в реальном времени анализируют ситуацию на дороге и корректируют работу светофоров.
Максим Ефимцев протестирует работу нового умного перекрестка. Подробности – в программе "Техно".
Читайте также
- "Мой район. Новости": более 300 пешеходных переходов откроют в Москве
- Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве
Программа: ТЕХНО