Минцифры не обнаружило внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в доменной зоне .RU/.РФ, который произошел в конце января, случился из-за технической проблемы, внешнего вмешательства не обнаружено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

"Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", – отметил он.

Шадаев 1 февраля сообщил, что министерство проводит расследование на фоне сбоя работы доменной зоны.

Массовый сбой в работе Рунета произошел 30 января около 20:00. Проблемы наблюдались в работе операторов сотовой связи, а также маркетплейсов.

Позднее в Минцифры сообщили о ликвидации неполадок. При этом в ведомстве подчеркнули, что проблемы в работе DNS еще могут фиксироваться некоторое время, пока новые данные не пройдут через систему доменных имен.

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