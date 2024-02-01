В Минцифры сообщили о расследовании в связи со сбоем в работе Рунета

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Минцифры РФ проводит расследование на фоне сбоя работы доменной зоны .ru, который произошел 30 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"Минцифры ведет разбирательство", – отметил он.

Как подчеркнул министр, результаты разместят после завершения расследования.

Массовый сбой в работе Рунета произошел около 20:00 30 января. Россияне сообщали о проблемах в работе приложений маркетплейсов, операторов сотовой связи и других онлайн-ресурсов. В частности, жители разных регионов РФ не могли получить доступ к сайтам и приложениям Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито".

Позже в Минцифры сообщили о ликвидации неполадок. При этом в ведомстве уточнили, что проблемы в работе DNS еще могут фиксироваться некоторое время, пока новые данные не пройдут через систему доменных имен.

По данным Координационного центра доменов .ru/рф, причиной сбоя стала ошибка при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC).

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