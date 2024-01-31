В Координационном центре доменов назвали причину массового сбоя в работе Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Причиной масштабного сбоя в работе Рунета стала ошибка при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщается на сайте Координационного центра доменов .ru/рф.

Специалисты подчеркнули, что расследование произошедшего накануне сбоя продолжается.

"Однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования", – говорится в сообщении.

Чтобы исправить обнаруженные ошибки DNSSEC, как и любому другому технологическому решению, потребуется время на совершенствование, заключили в центре.

Массовый сбой в работе Рунета произошел около 20:00 30 января. Россияне сообщали о проблемах в работе приложений маркетплейсов, операторов сотовой связи и других онлайн-ресурсов. В частности, жители разных регионов РФ не могли получить доступ к сайтам и приложениям Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито".



Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете