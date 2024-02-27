НСПК рекомендовала не обновлять и не удалять приложение СБПэй

Национальная система платежных карт (НСПК) рекомендовала не обновлять и не удалять с телефона ранее скаченное приложение СБПэй. Это приложение пропало из AppStore утром 27 февраля.

Удаление связывают с новыми санкциями Минфина США, который внес НСПК в санкционный список 23 февраля 2024 года. На работу сервисов внутри России ситуация не повлияла, подчеркнули в компании.

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