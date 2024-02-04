Власти Москвы сообщили о росте почти в два раза объема онкологической помощи за 4 года

Объем онкологической помощи в Москве за 4 года увеличился почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Статистика улучшилась после того, как столичные больницы начали работать по единому стандарту. Там появилось современное оборудование, переоснастили лаборатории.

В прошлом году врачи провели почти 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по полису обязательного медицинского страхования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.