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04 февраля, 19:15

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Власти Москвы сообщили о росте почти в два раза объема онкологической помощи за 4 года

Власти Москвы сообщили о росте почти в два раза объема онкологической помощи за 4 года

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Объем онкологической помощи в Москве за 4 года увеличился почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Статистика улучшилась после того, как столичные больницы начали работать по единому стандарту. Там появилось современное оборудование, переоснастили лаборатории.

В прошлом году врачи провели почти 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по полису обязательного медицинского страхования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городмедицинавидеоЕкатерина Фоменко
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