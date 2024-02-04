Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя со снегом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с прогнозируемым дождем и сильным ветром 4 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Будьте внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров", – следует из сообщения.

До конца 4 февраля в столичном регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега. В МЧС добавили, что в Москве ожидается гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

В случае необходимости москвичам советовали звонить по телефону 101 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в начале будущей недели жителей столицы ожидает похолодание. По его словам, к выходным температура упадет до минус 20 градусов.

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