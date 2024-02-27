Мобильное приложение "М.Видео" пропало из AppStore

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мобильное приложение сети по продаже бытовой техники и электроники "М.Видео" теперь нельзя скачать в AppStore, при этом ранее установленные программы продолжают работать.

Сервис также все еще доступен для устройств на операционной системе Android. В пресс-службе "М.Видео" подтвердили РИА Новости, что приложение пропало из AppStore.

"Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", – поделились в компании.

27 февраля из AppStore и Google Play также пропало мобильное приложение "Автодора". Через него можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам.

В этот же день приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир", стали недоступны для скачивания через AppStore. В Google Play сервисы все еще есть.

Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после санкций в адрес НСПК