27 февраля, 14:54Технологии
Мобильное приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мобильное приложение сети по продаже бытовой техники и электроники "М.Видео" теперь нельзя скачать в AppStore, при этом ранее установленные программы продолжают работать.
Сервис также все еще доступен для устройств на операционной системе Android. В пресс-службе "М.Видео" подтвердили РИА Новости, что приложение пропало из AppStore.
"Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", – поделились в компании.
27 февраля из AppStore и Google Play также пропало мобильное приложение "Автодора". Через него можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам.
В этот же день приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир", стали недоступны для скачивания через AppStore. В Google Play сервисы все еще есть.
Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после санкций в адрес НСПК
Читайте также
- Фейковое приложение "Тинькофф Банка" появилось в AppStore
- Приложения банков "Тинькофф", "Уралсиб" и "Приморье" пропали из AppStore