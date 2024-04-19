Собянин: стадион "Локомотив" на юго-востоке Москвы будет возрожден

Москва восстановит исторический стадион "Локомотив" в районе Люблино. Как написал Сергей Собянин в своем блоге, на месте старого футбольного поля появится большая игровая арена с искусственным покрытием и подогревом. Обветшавшую трибуну заменит новая на 800 человек с навесом, с художественной подсветкой и логотипом стадиона.

Вокруг полей проложат беговые дорожки с амортизирующим покрытием. Также специалисты организуют спортивную площадку с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.