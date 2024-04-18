Филиал Государственного исторического музея появится в Хамовниках

В Хамовниках появится четырехэтажный музейный центр на 10 тысяч квадратных метров. Это будет филиал Государственного исторического музея.

Все строительно-монтажные работы планируют завершить уже в 2025 году. По проекту экспозиционные залы на разных этажах свяжут винтовые лестницы, расположенные вокруг центральной двухсветной витрины. Также в здании расположатся фондохранилище и места для интерактивных занятий, экскурсионное бюро, многофункциональный и лекционный залы.

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