16 апреля, 10:45Город
"Город без окраин": Преображенское
Жительница района Преображенское, библиотекарь Марина Липилина прогуляется по местам своей молодости, чтобы подготовить тематический вечер. Вечер в библиотеке будет посвящен жизни и истории района.
Марина Липилина заглянет в детский Черкизовский парк, сходит на экскурсию в общественный центр имени Моссовета, осмотрит деревянный особняк купца Носова и ряд необычных исторических зданий района Преображенское. Подробности – в программе "Город без окраин".