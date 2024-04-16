"Город без окраин": Преображенское

Жительница района Преображенское, библиотекарь Марина Липилина прогуляется по местам своей молодости, чтобы подготовить тематический вечер. Вечер в библиотеке будет посвящен жизни и истории района.

Марина Липилина заглянет в детский Черкизовский парк, сходит на экскурсию в общественный центр имени Моссовета, осмотрит деревянный особняк купца Носова и ряд необычных исторических зданий района Преображенское. Подробности – в программе "Город без окраин".