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16 апреля, 10:45

Город

"Город без окраин": Преображенское

"Город без окраин": Преображенское

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Жительница района Преображенское, библиотекарь Марина Липилина прогуляется по местам своей молодости, чтобы подготовить тематический вечер. Вечер в библиотеке будет посвящен жизни и истории района.

Марина Липилина заглянет в детский Черкизовский парк, сходит на экскурсию в общественный центр имени Моссовета, осмотрит деревянный особняк купца Носова и ряд необычных исторических зданий района Преображенское. Подробности – в программе "Город без окраин".

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