"Город без окраин": Красносельский район

Афанасий Рощин живет в Красносельском районе более 50 лет. Здесь для него каждая улочка и каждое здание особенные, но самое любимое место – Комсомольская площадь.

На Ярославском вокзале он нашел первую работу, а вскоре на путях дальнего следования познакомился с будущей женой. Молодожены поселились на Садовой-Спасской улице, в самом первом небоскребе Москвы, а в высотке у Красных ворот сыграли свадьбу.

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