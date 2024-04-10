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10 апреля, 10:45

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"Город без окраин": Красносельский район

"Город без окраин": Красносельский район

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Афанасий Рощин живет в Красносельском районе более 50 лет. Здесь для него каждая улочка и каждое здание особенные, но самое любимое место – Комсомольская площадь.

На Ярославском вокзале он нашел первую работу, а вскоре на путях дальнего следования познакомился с будущей женой. Молодожены поселились на Садовой-Спасской улице, в самом первом небоскребе Москвы, а в высотке у Красных ворот сыграли свадьбу.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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