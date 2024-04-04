Акция "Тотальный диктант" состоится 20 апреля в 2024 году

В 2024 году просветительская акция "Тотальный диктант" состоится 20 апреля. Регистрацию на официальном сайте откроют 10 апреля. Принять участие в просветительской акции могут все желающие.

Второй год подряд местом проведения акции станет площадка особой экономической зоны "Технополис "Москва" на Волгоградском проспекте. Известно, что текст диктанта взяли из прозы писателя и журналиста Анны Матвеевой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.