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10 апреля, 11:15

Общество

Половодье в Москве завершится в ближайшие две недели

Половодье в Москве завершится в ближайшие две недели

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В ближайшие две недели в столице полностью завершится половодье. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства уже зафиксировали снижение объема талых вод, а уровень наполненности резервуаров на водохранилищах в среднем составляет 80%.

К весеннему периоду город готовился заранее. На гидроузлах и других технических сооружениях Москвы регулярно проводили мониторинг. Кроме того, заранее был определен алгоритм действий на случай ухудшения ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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