"Город без окраин": Хорошёво-Мнёвники

Наталья Юрьевна Гвоздева на пенсии посвятила себя творчеству. В центре московского долголетия она ведет уроки рисования, а недавно решила вернуться к лепке из глины во дворце творчества "Хорошёво".

По пути на занятие она захотела прогуляться по любимому району Хорошёво-Мнёвники: полюбоваться природой Серебряного Бора, постоять под "Луной" на Шелепихинской набережной и встретиться с подругой на Бульваре генерала Карбышева.

Подробнее – в программе "Город без окраин".