Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 11:00

Город

"Город без окраин": Хорошёво-Мнёвники

"Город без окраин": Хорошёво-Мнёвники

Новый стандарт экстренной помощи введут в 20 больницах Москвы

"Это Москва. Социальный блок": архивные роботы

"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад

Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня в Москве

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице

Панда Катюша стала копировать повадки своего отца Жуи

Трек "Москва будущего" завершится на выставке "Россия" на ВДНХ 12 апреля

Разметку начали обновлять на московских магистралях

Наталья Юрьевна Гвоздева на пенсии посвятила себя творчеству. В центре московского долголетия она ведет уроки рисования, а недавно решила вернуться к лепке из глины во дворце творчества "Хорошёво".

По пути на занятие она захотела прогуляться по любимому району Хорошёво-Мнёвники: полюбоваться природой Серебряного Бора, постоять под "Луной" на Шелепихинской набережной и встретиться с подругой на Бульваре генерала Карбышева.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика