"Город без окраин": Тверской район

Тверской район считается сердцем Москвы: там расположены Кремль, Красная площадь, Исторический музей, Большой театр, МХАТ. Ирина Шишкина помнит эти здания с первых дней своей жизни. Как и родители, она стала архитектором, поэтому исторические здания своего района она не просто знает – Ирина их изучает.

Какие тайны строителей раскрылись для начинающего архитектора во время реконструкции "Метрополя"? Как школьница Ирина узнала о том, что спрятано под фундаментом Дворца пионеров на Миусской площади? И где в Тверском районе, по ее мнению, самая лучшая точка для панорамного снимка столицы?

Подробнее – в программе "Город без окраин".