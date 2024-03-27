"Город без окраин": Лефортово

Почти вся жизнь Николая Ястребкова связана с районом Лефортово. Здесь он женился, получил квартиру, отучился, а затем стал преподавателем в Академии бронетанковых войск. На пенсии отставному офицеру не приходится скучать. Он проводит время в отреставрированной библиотеке № 119, где играет со своим давним приятелем в шахматы, или гуляет по Лефортовскому парку, в котором в молодости бегал кросс по военно-спортивным нормативам.

А еще отставной офицер полюбил новое общественное пространство, появившееся на месте заброшенной промзоны. Это недалеко от его дома, который был построен по программе реновации.

Подробнее – в программе "Город без окраин".