Более 2,6 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в Западном Дегунине

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За три года квартиры по программе реновации в районе Западное Дегунино получили более 2,6 тысячи москвичей. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Первые жители в Западном Дегунине приступили к переселению по программе реновации в апреле 2021 года. За три года город предложил жилье москвичам из 11 домов", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Западном Дегунине планируют расселить по программе реновации 45 домов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Новое жилье получат 9,6 тысячи человек.

Первый этап программы реновации в районе уже завершили. В рамках него расселили 11 зданий и снесли 8. На месте старых домов строят три новых многоквартирных жилых объекта.

Ранее стало известно, что новый жилой дом по программе реновации в районе Северное Тушино планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Новостройка состоит из 4 корпусов разной этажности и 12 подъездов. Ранее на этом месте были два снесенных пятиэтажных дома.

