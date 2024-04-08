Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На mos.ru стартовала заявочная кампания на участие в весенних ярмарках выходного дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она продлится с 8 до 12 апреля. На бесплатные торговые места на ярмарках могут рассчитывать владельцы личных и фермерских хозяйств, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они смогут торговать на этих местах с 26 апреля по 28 июля 2024 года.

В департаменте информационных технологий напомнили, что электронная услуга по предоставлению места на ярмарке выходного дня появилась в 2013 году. За все время работы ею воспользовались больше 418 тысяч раз.

В этом весеннем сезоне среди участников распределят 1 078 торговых мест на 56 площадках. Их предоставляют по принципу очередности между теми, кто соответствует необходимым требованиям.

Решение о предоставлении места на ярмарке поступит в течение пяти дней после подачи заявления. Распределение мест пройдет до 17 апреля включительно. После этого результаты рассмотрения заявок будут направлены в личные кабинеты заявителей.

Сергей Собянин ранее сообщил, что более полумиллиона человек посетили зимние ярмарки выходного дня в столице с февраля 2024 года. Как утверждает мэр, подобного рода ярмарки очень понравились жителям и гостям столицы, так как они находятся неподалеку от жилых домов и остановок общественного транспорта.



Мэр заявил, что на данный момент в столице открыто порядка 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата. Кроме того, он напомнил, что в конце апреля начнут работать и сезонные ярмарки выходного дня, то есть еще около 30 торговых площадок.