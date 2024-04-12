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12 апреля, 10:40

Город

"Город без окраин": Солнцево

"Город без окраин": Солнцево

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Солнцево за неполные 80 лет своего существования прошел путь от дачного поселка до самого динамично развивающегося района столицы. Его жительница Людмила Филиппова помнит и деревянные двухэтажные дома 50-х годов, где еду готовили на керосинках, и первые хрущевки, и брежневские панельные дома

На каком секретном предприятии работала почти половина жителей подмосковного поселка? Куда исчезла речка Сетунька? И почему тамбур вагона мог стать для жителей Солнцева машиной скорой помощи? Подробности – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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