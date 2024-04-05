Водители воспользовались более 500 тыс раз перехватывающими парковками в Москве

В 2024 году водители бесплатно воспользовались более 500 тысяч раз перехватывающими парковками в Москве. Как отметили в Дептрансе, это на 30% больше, чем в 2023 году. Растущую популярность связывают с расширением зоны действия перехватывающего тарифа.

На данный момент в Москве открыты уже 102 перехватывающие парковки. Они не только экономят деньги автомобилистам, но и разгружают дороги в центре города. По поручению мэра столицы, сеть таких стоянок будут расширять по всему городу.

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