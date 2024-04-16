"Мой район": Молодые ученые. Гагаринский район

Премия правительства Москвы присуждается молодым ученым с 2013 года. Претендовать на нее могут как отдельные ученые, так и коллективы до трех человек. Всего вручается 50 премий в 22 номинациях. Их присуждают за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, оборудования, материалов и веществ.

Количество победителей в каждой номинации определяет специальная комиссия. На данный момент размер премии составляет два миллиона рублей. Если в номинации побеждает коллектив ученых, премия делится поровну между его участниками.

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