Нутрициолог Попкова рассказала о рационе Гагарина в космосе

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На борту космического корабля Юрий Гагарин ел мясо и шоколад. Об этом рассказала "Газете.ру" дипломированный нутрициолог Ирина Попкова.

По словам эксперта, шоколад высококачественных сортов в умеренных количествах полезен для организма. Какао-бобы содержат ценные микроэлементы и минералы: фосфор, магний, железо и цинк.

Попкова отметила, что шоколад стимулирует выработку серотонина, который повышает настроение. А полифенолы в составе какао-бобов обладают антиоксидантным свойством.

Нутрициолог уточнила, что мясо было главным источником белка и аминокислот Гагарина в космосе.

"Красное мясо, такое как говядина, баранина, свинина, богата легкодоступным железом, витаминами группы В", – прокомментировала Попкова.

Специалист подчеркнула, что мясо необходимо для правильной выработки пищеварительных соков и улучшения усвоения пищи.

Ранее начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, какой рыбой и морепродуктами питаются российские космонавты. В их рацион входят консервы из осетра, сельди, судака, карпа, белуги, лосося и форели.