Продукты из меню космонавтов можно приобрести на рынке "Москва – на волне"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В честь Дня космонавтики посетителям рынка "Москва – на волне" расскажут, какой рыбой и морепродуктами питаются российские космонавты. Об этом сообщил начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. В дополнительные наборы продуктов космонавты заказывают консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Рыба поступает на Международную космическую станцию (МКС) в консервированном виде. Помимо рыбных консервов, космонавты употребляют креветки, кальмары, мидии и другие.

На рыбном рынке "Москва – на волне" можно приобрести консервы из сельди, язя, сырка и другие. 12, 13 и 14 апреля рыбу, которую употребляют космонавты, можно будет купить со скидкой до 15%.

Рынок открылся в ноябре 2023 года. За это время его посетили более 500 тысяч человек. Более того, с ноября по февраль там реализовали почти 30 тонн моллюсков.

